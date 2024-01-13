Из-за метели  закрыты трассы в двух областях Казахстана

"КазАвтоЖол" ввёл ограничение движения транспорта, которое действует на двух участках автодорог республиканского значения в двух областях страны, передает BaigeNews.kz.

Причиной послужили ветер, метель и ограничение видимости.

В Жамбылской области закрыт участок на 159-238 километре трассы "Алматы-Ташкент-Термез", от села Кенен до села Кайнар. Движение осуществляется через старый перевал Кордай.

В области Жетысу движение ограничено на 84-184 километре трассы "Ушарал-Достык", от станции Коктума до станции Достык.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.