Из-за метели закрыты трассы в двух областях Казахстана
Сегодня, 11:55
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Сегодня, 11:55Сегодня, 11:55
92Фото: pixabay
"КазАвтоЖол" ввёл ограничение движения транспорта, которое действует на двух участках автодорог республиканского значения в двух областях страны, передает BaigeNews.kz.
Причиной послужили ветер, метель и ограничение видимости.
В Жамбылской области закрыт участок на 159-238 километре трассы "Алматы-Ташкент-Термез", от села Кенен до села Кайнар. Движение осуществляется через старый перевал Кордай.
В области Жетысу движение ограничено на 84-184 километре трассы "Ушарал-Достык", от станции Коктума до станции Достык.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
"К этому часу на дорогах республиканского значения задействовано 312 единиц техники и 480 человек", — говорится в сообщении "КазАвтоЖола".