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Иностранца наградили за спасение матери с детьми при пожаре в Алматы

Сегодня, 06:21
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Facebook-аккаунт генконсульства Турции в Алматы Сегодня, 06:21
Сегодня, 06:21
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Фото: Facebook-аккаунт генконсульства Турции в Алматы

Гражданина Турции наградили за спасение матери с детьми во время пожара в ЖК "Аккент" в Алматы, передаёт BaigeNews.kz. 

"Мы хотели бы поблагодарить нашего гражданина Шюкрю Гюная, который вместе со своими коллегами помог семьям и спас мать и троих детей во время пожара в Алматы, и других граждан за их гуманитарные ценности и вклад в турецко-казахское братство", — написали в Facebook-аккаунте генерального консульства Турции в Алматы.

Напомним, 1 августа в 16-этажном доме в микрорайон Аккент произошёл пожар. При пожаре пострадала и погибла от множественных травм 31-летняя женщина. Власти города пообещали, что семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь. 

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