Иностранца наградили за спасение матери с детьми при пожаре в Алматы

Гражданина Турции наградили за спасение матери с детьми во время пожара в ЖК "Аккент" в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы хотели бы поблагодарить нашего гражданина Шюкрю Гюная, который вместе со своими коллегами помог семьям и спас мать и троих детей во время пожара в Алматы, и других граждан за их гуманитарные ценности и вклад в турецко-казахское братство", — написали в Facebook-аккаунте генерального консульства Турции в Алматы.

Напомним, 1 августа в 16-этажном доме в микрорайон Аккент произошёл пожар. При пожаре пострадала и погибла от множественных травм 31-летняя женщина. Власти города пообещали, что семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь.