Хотел порадовать девушку: внук с другом ограбили деда в ЗКО

Двое парней ограбили пожилого мужчину в Западно-Казахстанской области. Подозреваемым оказался внук потерпевшего, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Нападение на 77-летнего мужчину произошло 16 ноября в 21:40. В дежурную часть Приурального отдела полиции позвонила взволнованная женщина и сообщила, что на её отца кто-то накинулся на крыльце дома.

По тревоге был поднят весь личный состав отдела полиции. По дороге на место происшествия участковый инспектор заметил двух парней, хотел поговорить с ними, но те убежали. Дома у пенсионера выяснилось, что двое неизвестных проникли в жилище пожилой супружеской пары, и, нанеся телесные повреждения мужчине, забрали у него 190 тысяч тенге.

Подозреваемых задержали в посёлке Дарьинское. Ими оказались двое парней 17 и 18 лет. Один из них - внук потерпевшего.

На допросе парни рассказали, что встретились при возвращении из Уральска в посёлок Дарьинское. Внук потерпевшего рассказал знакомому о своём плане и сообщил, что деньги нужны, чтобы купить подарок девушке.

Доехав до посёлка, парни направились к дому, где живут бабушка и дедушка подозреваемого. Внук знал, что скоро бабушка отправится на работу. Дождавшись момента, когда женщина уйдет, он проник в дом через окно, а приятеля попросил остаться на улице. Оказавшись внутри дома, парень стал искать деньги, однако в комнату зашёл дед. Тогда внук спрятался в шкафу.

Мужчина заметил что-то неладное, начал ругаться. В это время внук по телефону попросил друга зайти в дом.

Дед направился на улицу, а в это время парни накинули ему на голову полотенце, повалили на землю и вытащили из кармана деньги. А после убежали.