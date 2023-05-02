"Хочу, чтоб Казахстан процветал". Педагог-эрудит из Павлодара об образовании и "Своей игре"

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29-летний педагог Павлодарского государственного университета стал участником проекта "Своя игра" на НТВ. Валерий Есаулков ждал этого на протяжении четырёх лет, отправив заявку ещё в 2019 году. Однако сначала были длительные этапы отборочного тура, затем коррективы внесла пандемия коронавируса. Парень в интервью корреспонденту BaigeNews.kz о том, как он оказался в числе телевизионной версии проекта, чем занимается в Павлодаре, и что считает важным в развитии науки Казахстана.

- Как вы пришли к научной деятельности?

- Были обстоятельства. Я закончил Павлодарский колледж транспорта, сейчас он по-другому называется. После я поступил в Павлодарский государственный университет по специальности "Транспортная техника и логизм". Я закончил бакалвриат, потом сразу поступил в магистратуру, а потом поступил в докторантуру. Я докторантуру закончил, но ещё не защитился.

- Сейчас вы преподаёте?

- Да, сейчас я преподаю. У меня много студентов, у меня несколько групп, в основном второй и третий курс. Я преподаю несколько инженерных дисциплин, связанных с автотранспортом и ещё теоретическую механику. Мне просто хочется не то, чтобы прямо это моё призвание. Но мне хотелось бы, чтобы я смог чему-то научить студентов, то, что знаю я сам и то, что поможет им в будущем как-то выделяться, быть лучше других. Я считаю, чтобы наша страна процветала, нужно, чтобы у нас были грамотные специалисты. Нужно, чтобы они обладали хорошими знаниями, либо они обладали такими знаниями, которых нет у других. Я по мере своих сил пытаюсь чему-то их научить, чем-то поделиться с ними.

- После окончания университета, вы не думали пойти по той специальности, которую изначально выбрали?

- Вообще думал, но мне предложили, пригласили, и я решил попробовать преподавание.

- Как вы оказались в передаче "Своя игра"?

- Я давно смотрел её, как болельщик. Меня это интересовало. В конце 2019 года после определённых обстоятельств я решил попробовать сам. Я подал заявку на адрес электронной почты, у них это в открытом доступе, типа оставляйте свои заявки на участие. Мне они сказали, что рассматривают мою заявку. В августе 2020 года я прошел онлайн-отбор, там пробные вопросы. Потом я должен был ехать на пробный тур в марте 2021, но была пандемия, я не смог выехать. Потом они смягчили правила, что для игроков из других городов, не из Москвы, не надо ехать на отбор очно, достаточно просто прислать свою видеовизитку. Я прислал, и вот в конце февраля меня позвали на съёмки, которые впоследствии прошли в середине марта.

скрин из видео

- Какие впечатления от участия?

- Исключительно положительные. Вся съёмочная команда очень интеллигентные. Они делают всё, чтобы игроки чувствовали себя комфортно и как бы раскрылись. Участники тоже очень эрудированные, приятные, интеллигентные люди. Ведущий Пётр Борисович - очень приятный человек. Он дал автограф моим друзьям, даже записал видеообращение, всё было очень здорово. Я бы хотел выразить благодарность своей маме в первую очередь, потому что она меня всегда поддерживала во всех моих начинаниях, как в учёбе, так и в играх. Моим коллегами и руководителям в университете, которые тоже меня всегда поддерживали и помогали. И всему сообществу любителей интеллектуальных игр в Казахстане за их сплочённость, дружеское отношение и тоже поддержку.

- С каким настроем ехали на игру?

- Мне, конечно, хотелось и выиграть, но в первую очередь узнать каково это. Ощутить атмосферу. Не просто сидеть дома и отвечать, а как это - стоять за столом, жать кнопку, ощутить вот эту атмосферу, потому что совершенно другие ощущения. Есть и азарт, и волнение, и какие то сомнения, вдруг я не прав, тут же нужно успеть нажать на кнопку, много чего, вот такой целый коктейль.

- Вопросы были сложными для вас?

- Да. Я как бы не очень силён в истории географии России. И, наверное, в кино я слабовато разбираюсь.

- Кто, по-вашему, эрудированный человек, и как им стать?

- Я думаю нужно расширять свой кругозор, читать хорошие книги, классическую литературу, смотреть хорошие фильмы, интересоваться географией, историей, политикой, точными науками, и тем самым развивать свою память, фантазию, потому что без фантазии это будет всё "сухо", просто набор фактов, счётная машинка.

- В Павлодаре помимо работы преподавателя чем ещё занимаетесь?

- Я пытаюсь научиться играть на пианино. Люблю читать классическую литературу, ещё в Павлодаре есть клуб интеллектуальных викторин, мы по выходным собираемся и стараемся играть в какие-то такие викторины на развитие эрудиции, логики.

- К слову, о викторинах. Как это движение развито в Павлодаре ?

- Мы стараемся продвигать, это было ещё до меня и без моего участия прекрасно. Я считаю, что у нас в Павлодаре очень много достойных эрудированных игроков, которые изо всех сил стараются продвигать это, распространять, пропагандировать, привлекать людей, и они все молодцы. Я их очень уважаю.

- А в целом, что самое важно для развития науки Казахстана?

- Я считаю, что нам нужно повышать качество образования, потому что это основа. Мы должны фундаментальные знания в первую очередь развивать. Мы должны привлекать нашу талантливую молодёжь к тому, чтобы она оставалась в нашей стране, оставалась в своих регионах, стремилась нас поднять.