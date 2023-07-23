Гвардеец спас 12-летнего спортсмена в гребном канале Астаны

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Во время охраны общественного порядка в столичном студенческом парке войсковой наряд воинской части 5573 Национальной гвардии увидел мальчика, который тонул и звал на помощь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.



Начальник войскового наряда рядовой Алибек Ногаев доложил об этом по радиостанции своему старшему начальнику, после чего снял с себя специальную форму и прыгнул в воду.

"Как оказалось, 12-летний мальчик тренировался на гребном канале. Когда сильный порыв ветра перевернул каноэ, подросток начал тонуть. Смелые и решительные действия гвардейца спасли его от возможной гибели", — говорится в сообщении.

Призывников, участвовавших в наряде, поощрили правами командира столичной оперативной бригады.