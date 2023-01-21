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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 04:40
179
Сегодня, 04:40
179
Фото: pixabay.com

Google сократит 12 тысяч сотрудников

Американская корпорация Google объявила о вынужденном сокращении 12 тысяч сотрудников, передаёт BaigeNews.kz.

О масштабном сокращении сообщил в письме сотрудникам глава корпорации Сундар Пичаи. Текст письма опубликован в блоге компании.

"У меня есть плохие новости. Мы решили сократить наш персонал примерно на 12 тысяч человек. Мы уже отправили отдельное электронное письмо всем попавшим под сокращение сотрудникам в США. В других странах этот процесс займёт больше времени из-за местных законов", - отметил Пичаи.

Он сожалеет, что под сокращение попали в том числе талантливые специалисты корпорации. По его словам, такие меры принимаются из-за текущей экономической ситуации.

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#сокращение #Google
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:40
179
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