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Сегодня, 04:40
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179Фото: pixabay.com
Google сократит 12 тысяч сотрудников
Американская корпорация Google объявила о вынужденном сокращении 12 тысяч сотрудников, передаёт BaigeNews.kz.
О масштабном сокращении сообщил в письме сотрудникам глава корпорации Сундар Пичаи. Текст письма опубликован в блоге компании.
"У меня есть плохие новости. Мы решили сократить наш персонал примерно на 12 тысяч человек. Мы уже отправили отдельное электронное письмо всем попавшим под сокращение сотрудникам в США. В других странах этот процесс займёт больше времени из-за местных законов", - отметил Пичаи.
Он сожалеет, что под сокращение попали в том числе талантливые специалисты корпорации. По его словам, такие меры принимаются из-за текущей экономической ситуации.
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