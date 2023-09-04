Геннадий - более крупная звезда, – тренер GGG о вызове Юбенка

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина Джонатан Бэнкс высказал свое мнение о вызове британским спортсменом GGG на бой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Британец заявил о желании провести бой с Геннадием Головкиным сразу после того, как нокаутировал в реванше своего соотечественника Лиама Смита в ночь со 2 на 3 сентября.

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина Джонатан Бэнкс высказал свое мнение об этом заявлении.

"Мне нечего на это ответить. Для меня это ничего не значит. Был это большой бой для Великобритании? Конечно. Но значит ли он что-либо в мировом масштабе? Нисколько. Геннадий - куда более крупная звезда, чем Юбенк. Поэтому для меня это никакого значения не имеет", - сказал Джонатан Бэнкс.

Тренер также отметил, что сейчас многие спекулируют на тему того, почему Головкин и Юбенк не подрались в прошлом.

"Мне нравится Юбенк, он хороший боец, но за свою карьеру он не сделал ничего такого, что заставило бы меня думать о том, что Головкин боится или избегает его. Что я думаю о его вызове GGG? Ничего не думаю. Обычно подобные вызовы бросают, когда хотят сорвать большой куш, вот и все", - сказал Бэнкс.

Отмечается, что Головкин и Юбенк могли встретиться еще в 2016 году, но когда дело дошло до серьезных переговоров, британец контракт не подписал.

Напомним, Головкин не выходил на ринг с сентября 2022 года, когда в третий раз проиграл мексиканцу Саулю Канело Альваресу.