Гендерное равенство в политике: до Руанды Казахстану еще далеко - аналитики

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Как наша страна достигает гендерного равенства и никак его не достигнет

Казахстан гордится своим стремлением к гендерному равенству в политике, растущим числом женщин в парламенте и ролью, которую женщины играют в бизнесе, если судить по заявленным реформам. Впрочем, в действительности в руководстве страны женщин по-прежнему почти нет, а среди депутатов парламента их доля не достигает и трети, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Результаты прошлогодних парламентских выборов дали понять, что вместо комплексного подхода к представительству женщин в политике власти предпочитают частичные реформы и ратификацию международных конвенций, создавая лишь образ для международных стандартов. Например, гендерное равенство является одной из ключевых целей Программы устойчивого развития ООН, которую Казахстан подписал и реализует в целях глобального развития, подчёркивая, что ориентиры программы полностью совпадают с приоритетами Казахстана. Напомним, цель предусматривает обеспечение полного и значимого участия женщин и равных возможностей для лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и общественной жизни.

В Казахстане доля представительства женщин в мажилисе (нижней палате парламента) всегда находилась примерно на одном уровне со среднемировым показателем, а в 2012 году превысила его во второй раз за 24 года и с тех пор не снижалась. Тем не менее, это всё ещё мало по сравнению с численностью мужчин.

Так, например, по данным "Межпарламентского союза" и "ООН-женщины", Казахстан занимает лишь 69-е место в мировом рейтинге по доле женщин в однопалатных парламентах или нижней палате парламента в 2021 году. Швеция — едва ли не главная страна победившего феминизма, наиболее твёрдо придерживающаяся равных прав для мужчин и женщин — заняла лишь седьмое место с 47% женщин. На первом месте оказалась Руанда, страна в Восточной Африке: женщины там занимают 61,3% мест в нижней палате национального законодательного органа. Впрочем, причина такого высокого представительства женщин в руководстве Руанды достаточно трагична: после геноцида 1994 года против народа тутси в стране было убито 20% мужчин. Документы показывают, что сразу после геноцида население Руанды на 60%–70% состояло из женщин, пишет NPR.

В 2021 году в 107-местный мажилис парламента Казахстана было избрано 29 женщин, что составляет 27% от общего числа депутатов. Это та же пропорция, что и пять лет назад, во время предыдущего обновления парламента в 2016-м. При этом между этими двумя выборами в Казахстане были проведены законодательные реформы, которые ввели квоту в 30% для женщин и молодёжи в партийных списках.

Решение о введении этой "комбинированной" квоты попало под огонь критики, которая утверждала, что две демографические группы (женщины и молодёжь), нуждающиеся в поддержке друг друга, вместо этого были вынуждены бороться за места. В итоге слабый закон о квотах ожидаемо не позволил добиться прогресса в увеличении доли женщин, избранных в 2021 году.

Более того: среди 22 двух членов правительства присутствуют всего две женщины. Эти должности достались министру здравоохранения Ажар Ганият и министру труда и социальной защиты Тамаре Дуйсеновой.

Если рассматривать гендерный состав государственной службы в общем, то данные от 2018 года показывают, что доля женщин на государственной службе, согласно Forbes.kz, составляет 55%. Однако здесь есть свои нюансы. Действительно, в правительстве много женщин, однако за редким исключением они не занимают там ключевых позиций. Это в основном женщины на административной службе, а не на политической. Но даже на административных должностях очень мало женщин занимают руководящие посты — всего четыре процента.

Среди политических государственных служащих доля женщин в 2021 году составляла 9,1%. С 2000 года этот показатель увеличился всего на 0,3 процентных пункта. Тем не менее, бывали периоды, когда показатель был как выше, так и заметно ниже. Например, в 2003 и 2018 годах доля женщин достигала пиков в 11,1% и 11,7%, а в 2019-м составляла всего 7%.

Доля женщин в маслихатах - органах местной власти - также невелика, но больше, чем по другим приведённым показателям. Например, в 2021 году среди более чем трех тысяч представителей маслихатов женщин насчитывалось 998 (30%). В то же время десять областей (кроме Атырауской, Карагандинской, Кызылординской и Туркестанской) превысили порог в 30%.