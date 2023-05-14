Футболист "Кайрата" попал в реанимацию после матча с "Актобе"

Фото: instagram.com/f.c.kairat

21-летний полузащитник "Кайрата" Арсен Буранчиев оказался в больнице после матча с "Актобе", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба, Арсену Буранчиеву потребовалась операция.

"Наш игрок в борьбе за мяч получил серьёзную травму и был экстренно доставлен в больницу. В настоящее время Арсен находится в реанимации. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое, футболист находится под тщательным наблюдением врачей. Руководители ФК "Кайрат" и Казахстанской Федерации футбола находятся в больнице и оказывают необходимую помощь", — сообщили в пресс-службе клуба.

Отметим, что матч девятого тура Казахстанской Премьер-Лиги завершился со счётом 2:0 в пользу алматинского "Кайрата". Буранчиева заменили на шестой минуте поединка после столкновения с бразильским нападающим "Актобе" Элдером Сантаной.