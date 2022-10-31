Евразийский банк возглавила Ляззат Сатиева

Фото: facebook.com/lyazzat.satiyeva

Совет директоров Евразийского банка 27 октября избрал Ляззат Сатиеву председателем правления. Её кандидатура на этот пост была согласована с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

"По результатам полученного банком решения Совет директоров АО "Евразийский банк" 27 октября избрал Ляззат Адыловну Сатиеву председателем правления банка", - говорится в сообщении.

В разные годы Ляззат Сатиева руководила направлением по финансированию малого и среднего бизнеса в Fortebank, Казкоммерцбанке. Принимала участие в проекте интеграции БТА банка и Казкоммерцбанка на позиции заместителя председателя БТА банка.

В Евразийском банке с 2020 года занимала должность заместителя председателя правления, курируя корпоративный бизнес и развитие МСБ.