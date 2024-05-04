Эвакуированные животные вернулись в зоопарк Уральска

В зоопарк Уральска вернули животных, которых ранее пришлось эвакуировать из-за паводка. Часть территории эколого-биологического центра до сих пор стоит в воде, но все его обитатели вернулись домой, передает BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Самый опасный период змеи, грызуны, экзотические птицы, обезьяны и другие животные пережидали в специально подготовленном теплом гараже.

Крупные хищники, такие как медведи, волки, пумы, оставались на территории зоопарка. Для них работники центра оборудовали высокие клетки, чтобы в случае прихода воды звери могли забраться повыше.

К счастью, паводок все обитатели пережили хорошо. Но сейчас им снова нужно время для адаптации. Эвакуированных питомцев вернули домой. На время похолодания теплолюбивых животных разместят в специальных помещениях, а когда потеплеет — переведут в открытые вольеры. Для посетителей зоопарк пока закрыт. Его лесная территория все еще стоит в воде.

"Мы планируем, наверное, после праздников, уже планируем. Посетители ждут, постоянно звонки, спрашивают, когда откроется зоопарк. Наверное, больше всего посетителям интересно, сохранились ли все они, все ли любимые питомцы вернулись на место. праздников, как приведем в порядок, почистим, помоем, и будем уже встречать любимых наших посетителей", — рассказала директор областного эколого-биологического центра Уральска Фатима Кержикова.

На реке Жайык в Западно-Казахстанской области в плену воды оказались 365 лошадей, которые были на выпасе. На помощь к ним пришли спасатели, вызволившие тонущих животных.