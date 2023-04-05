Есть проблемы с поставкой базового оборудования - министр энергетики о модернизации ТЭЦ в Алматы

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Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев объяснил, почему задерживается модернизация ТЭЦ в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Есть проблемы с поставкой базового оборудования. Основными производителями были российские и украинские предприятия. Часть из них уже находится под санкциями, часть приостановили работу. Это производители и базового оборудования, и котельного, и турбинного, и автоматики", - сказал министр, отвечая на вопросы в ходе презентации законопроекта "О теплоэнергетике" в мажилисе.

Саткалиев также сообщил, что при модернизации ТЭЦ столкнулись с проблемой.