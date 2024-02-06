Ещё несколько молодёжных группировок задержаны в Казахстане

В Министерстве внутренних дел РК сообщили о задержании членов ещё шести молодёжных группировок в разных городах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Массовое появление в городах Казахстана молодёжных группировок полицейские связывают с распространяемой в некоторых кругах так называемой "воровской" идеологии.



Ранее в полиции сообщили о задержании двух группировок в Шымкенте и Павлодаре. Молодые люди занимались вымогательством, грабежом, мошенничеством и незаконным лишением свободы.

Теперь стало известно, что в январе было задержано ещё шесть таких ОПГ в разных городах республики.

В Шымкенте задержали шестерых 20-летних парней. Они похитили троих студентов одного из университетов, вывезли их на окраину города и с помощью угроз заставили оформить кредиты в общей сумме на 700 тысяч тенге.

В Алматинской области трое парней и девушка заманивали людей в квартиры, а затем расправы вымогали у них различные денежные суммы. С санкции суда все были арестованы.

В Аксу Павлодарской области задержаны и арестованы несколько молодых людей, которые заставляли людей оформлять кредиты, а затем отбирали товары и деньги.

У жителя Акмолинской области двое парней вымогали полмиллиона тенге. Один из них уже осужден за совершение аналогичных преступлений и находится в местах лишения свободы, второй подозреваемый арестован, проводится расследование.

В Семее группировка занималась вымогательством. Полиция задержала одного из её членов, которому студент медвуза передал более 700 тысяч тенге.

В Атырау у участника молодежной группировки изъяли два обреза ружья и около 60 патронов различного калибра.