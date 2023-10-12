Экспорт казахстанской нефти из порта Актау увеличился на 53% с начала 2023 года

АО "КазТрансОйл" увеличило экспорт казахстанской нефти из порта Актау на 53% за 9 месяцев 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КазМунайГаз.

"В январе-сентябре 2023 года объем транспортировки казахстанской нефти из порта Актау на экспорт составил 2 млн 484,8 тыс. тонн, что на 864 тыс. тонн, или на 53%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в нацкомпании.

Как отметили в КМГ, объём транспортировки нефти по направлению порта Баку из порта Актау увеличился на 870 тыс. тонн и составил 990,2 тыс. тонн. По направлению порта Махачкала из порта Актау отгружено 1 млн 494,6 тыс. тонн казахстанской нефти, что на 5,9 тыс. тонн меньше по сравнению с показателем за 9 месяцев 2022 года.

"В 2022 году президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить объем транспортировки нефти по Транскаспийскому коридору. В соответствии с данным поручением АО НК "КазМунайГаз" и государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода "Баку – Тбилиси – Джейхан", - добавили в компании.

АО "КазТрансОйл" — национальный оператор Республики Казахстан по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО НК "КазМунайГаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.