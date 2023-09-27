  • 27 Сентября, 17:02
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Экс-футболист сборной Бразилии Роналдо женился

Сегодня, 05:05
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Instagram / celinalocks Сегодня, 05:05
Сегодня, 05:05
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Фото: Instagram / celinalocks

Бывший нападающий бразильской сборной и владелец футбольного клуба "Крузейро" Роналдо женился на модели Селине Локс после семи лет отношений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Свадьба состоялась 25 сентября на Ибице (Испания). Церемония проходила в церкви Эс-Кубелл. На вечеринке по случаю бракосочетания в личном доме легендарного нападающего присутствовало 400 гостей.

"Сегодня мы собираем наши семьи, чтобы отметить церемонию, и начинаем неделю праздников", – написала Локс в Instagram, опубликовав фотографию со свадьбы.

Роналдо (Роналду Луис Назариу ди Лима) дважды становился чемпионом мира (в 1994 и 2002 годах). Также он стал серебряным призёром мирового первенства 1998 года. В разные годы спортсмен выступал за "Крузейро", нидерландский ПСВ, испанские "Реал" и "Барселону", итальянские "Милан" и "Интер", бразильский "Коринтианс". Два раза Роналдо становился обладателем премии "Золотой мяч", в 1997 и 2002 годах. Он трижды признавался футболистом года по версии ФИФА. В 2011 году бразилец объявил о завершении игровой карьеры. По мнению многих экспертов, он является одним из лучших игроков в истории футбола.

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