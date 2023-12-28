Экономика растет, инфляция снижается — Алихан Смаилов об итогах развития Казахстана за 2023 год

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в интервью телеканалу "24KZ" озвучил прогнозные показатели по ВВП и инфляции за 2023 год и рассказал об исполнении ключевых поручений главы государства, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил глава правительства, республика смогла адаптироваться к сложным внешним условиям.

"Несмотря на неблагоприятные факторы, сложившиеся на мировом рынке, в этом году экономика страны стабильно растёт. Если прошлый год мы завершили ростом на 3,2%, то за 11 месяцев этого года он составил 4,9%. По итогам года ожидается, что рост будет близок к 5%", — сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что во всех основных отраслях экономики складывается положительная динамика. Так, в строительстве рост составил 13%, в торговле – 11%, в секторе связи – 8%.

"Основным драйвером экономического роста являются инвестиции. Объём инвестиций в основной капитал вырос на 15% и составил 15 триллионов тенге", — подчеркнул премьер-министр.

По его словам, одним из главных вызовов этого года стала инфляция.

"Глава государства поставил перед правительством задачу снизить уровень инфляции в два раза. Для этого совместно с Национальным банком реализованы оперативные и среднесрочные мероприятия. Ожидаем, что по итогам года уровень инфляции будет на уровне 9,8%. Это значит, что она снизится вдвое. В следующем году мы продолжим работу, чтобы снизить инфляцию ещё больше: до уровня 6-8%. Такой коридор мы себе ставим", — сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что стабильность экономики РК подтверждают и международные рейтинговые агентства.