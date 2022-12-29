Единый платеж с заработной платы работников: кто будет платить и для чего он нужен

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С 2023 года в Казахстане появится альтернатива по уплате налогов и платежей с доходов работников - единый платеж с заработной платы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК

"С 1 января 2023 года для налогоплательщиков, являющихся субъектами микро- и малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы: на основе упрощенной декларации; для производителей сельхозпродукции и сельхозкооперативов; для крестьянских или фермерских хозяйств в целях упрощение исполнения обязательств по удержанию и перечислению индивидуального подоходного налога (ИПН) и социальных платежей с дохода работников вводится Единый платеж с заработной платы", - говорится в сообщении. ​

Применение такого порядка носит добровольный характер.

В ведомстве пояснили, что в единый платеж включаются ИПН с дохода работников, обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателей, социальные отчисления, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.