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  • Единый платеж с заработной платы работников: кто будет платить и для чего он нужен
nalogikz.kz Сегодня, 11:51
196
Сегодня, 11:51
196
Фото: nalogikz.kz

Единый платеж с заработной платы работников: кто будет платить и для чего он нужен

С 2023 года в Казахстане появится альтернатива по уплате налогов и платежей с доходов работников - единый платеж с заработной платы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК

"С 1 января 2023 года для налогоплательщиков, являющихся субъектами микро- и малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы: на основе упрощенной декларации; для производителей сельхозпродукции и сельхозкооперативов; для крестьянских или фермерских хозяйств в целях упрощение исполнения обязательств по удержанию и перечислению индивидуального подоходного налога (ИПН) и социальных платежей с дохода работников вводится Единый платеж с заработной платы", - говорится в сообщении. ​

Применение такого порядка носит добровольный характер.

В ведомстве пояснили, что в единый платеж включаются ИПН с дохода работников, обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателей, социальные отчисления, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.

"Ставка единого платежа в 2023 году составляет 20% (в т.ч. доля ИПН -9%) от фонда оплаты труда (предусмотрено поэтапное увеличение ставки: в 2024 - 21,5%, 2025 – 23,8%, 2026 – 24,8%, 2027 – 25,8%​ и 2028 – 26,3%). При исчислении единого платежа учитываются льготы, установленные​ по соцплатежам. Единый платеж перечисляется одним платежом на счет Государственной корпорации "Правительство для граждан", которая и будет распределять платежи в соответствии с установленным порядком и вести учет плательщиков единого платежа. Исчисленная сумма единого платежа отражается в декларациях по формам. 200.00,​ 910.00 и 920.00 зависимости от применяемого режима налогообложения", - заключили в министерстве.

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#единый платеж #доход
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:51
196
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