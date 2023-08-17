Двое мужчин напали на девушку в Актобе и ограбили ее

Злоумышленники похитили у девушки деньги, смартфон и наушники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"17 августа сотрудниками ДП ЗКО совместно с коллегами из Актюбинской области по подозрению в разбойном нападении на 28-летнюю женщину, произошедшем 16 августа в Актобе, задержаны двое жителей ЗКО, 2002 и 2003 годов рождения", - сообщили в полиции.

Одного из них задержали в поселке Зачаганск, а второго на территории Акжаикского района.

Разбойники похитили у потерпевшей 2 тысячи долларов США, три телефона и наушники Air Pods. Похищенные деньги, один мобильник и наушники изъяты.

Проводится расследование.