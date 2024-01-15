Движение транспорта ограничили в двух областях Казахстана
Сегодня, 21:03
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Сегодня, 21:03Сегодня, 21:03
59Фото: baigenews.kz/Жалгасбек Токтамысов
На двух участках дорог республиканского значения в Жамбылской и Северо-Казахстанской областях ввели ограничение движения транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
В Жамбылской области для всех видов транспорта закрыт участок трассы "Алматы-Ташкент-Термез" между сёлами Кенен и Кайнар. Движение осуществляется через старый перевал Кордай.
В Северо-Казахстанской области невозможно проехать по дороге "Булаево - Возвышенка - Мологвардейское - Кирово - Киялы - Рощинское" - между сёлами Возвышенка и Рощинское.
На дорогах республиканского значения задействовано 748 единиц техники и 1 363 человек.
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