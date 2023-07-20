  • 20 Июля, 21:34
  • BAIGENEWS

Лента новостей

Движение на одной из улиц полностью перекроют в Астане Сегодня, 20:25
143
Сегодня, 20:25
143

Движение на одной из улиц полностью перекроют в Астане

С 21 июля в Астане перекроют участок улицы Валиханова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление административной полиции.

Жителей и гостей города предупреждают о проведении среднего ремонта дорожного полотна на участке от улицы Иманова до улицы Кенесеры.

Работы будут проводить 21-23 июля.

Граждан просят заранее планировать маршруты передвижения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:25
143
Поделитесь:
Наверх