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Сегодня, 20:25
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Движение на одной из улиц полностью перекроют в Астане
С 21 июля в Астане перекроют участок улицы Валиханова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление административной полиции.
Жителей и гостей города предупреждают о проведении среднего ремонта дорожного полотна на участке от улицы Иманова до улицы Кенесеры.
Работы будут проводить 21-23 июля.
Граждан просят заранее планировать маршруты передвижения.
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