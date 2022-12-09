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До миллиона тенге зарабатывают студенты Павлодарского колледжа благодаря академической свободе, предоставленной Министерством просвещения, передаёт BaigeNews.kz.

Сотни студентов Павлодарского колледжа информационных технологий активно осваивают IT- рынок и зарабатывают до миллиона тенге. Что примечательно - не отрываясь от учебы. Это стало возможным благодаря академической свободе, утверждённой Министерством просвещения на законодательном уровне.

Уровень трудоустройства выпускников колледжа превышает 73%.

В колледже создано 10 современных лабораторий, в которых студенты проходят практику и выполняют зарубежные заказы по аутстаффингу. В частности, здесь изготавливают различные изделия на 3D-принтерах и лазерных станках для промышленного оборудования и техники, разрабатывают веб-приложения и визуальные мультимедийные композиции для создания рекламных элементов.