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nastroisam.ru Сегодня, 10:59
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Сегодня, 10:59
123
Фото: nastroisam.ru

До миллиона тенге зарабатывают студенты Павлодарского колледжа

До миллиона тенге зарабатывают студенты Павлодарского колледжа благодаря академической свободе, предоставленной Министерством просвещения, передаёт BaigeNews.kz.

Сотни студентов Павлодарского колледжа информационных технологий активно осваивают IT- рынок и зарабатывают до миллиона тенге. Что примечательно - не отрываясь от учебы. Это стало возможным  благодаря академической свободе, утверждённой Министерством просвещения на законодательном уровне.

Уровень трудоустройства выпускников колледжа превышает 73%.

В колледже создано 10 современных лабораторий, в которых студенты проходят практику и выполняют зарубежные заказы по аутстаффингу. В частности, здесь изготавливают различные изделия на 3D-принтерах и лазерных станках для промышленного оборудования и техники, разрабатывают веб-приложения и визуальные мультимедийные композиции для создания рекламных элементов.

"Ранее Министр Асхат Аймагамбетов сообщал о плюсах академической свободы, которую предоставили колледжам. Наш колледж вносит свой вклад в цифровизацию страны. Благодаря академической свободе мы активно сотрудничаем с крупными представителями бизнеса, которые принимают непосредственное участие в подготовке кадров. Мы сократили сроки обучения для IT-специальностей, также мы внедрили углубленное изучение английского языка студентами. Кроме того, студенты могут самостоятельно выбирать углубленное изучение определенных блоков.

Обновляются не только образовательные программы, но и материальное оснащение колледжа. В рамках программы "Жас маман" были приобретены промышленные 3D-принтер и 3D-сканер, станки оптоволоконной резки металла и фрезерно-гравировальные и многое другое. Подразделение IT-HUB/Jylyjai, который объединяет все вышеуказанные изменения в колледже,  становится центром притяжения для всего IT-сообщества региона и площадкой для проведения соответствующих мероприятий. Для IT-компаний Прииртышья здесь предоставляются офисы, взамен студенты колледжа получают возможность проходить практику в этих компаниях и реализовывать совместные проекты. За последний год мы подписали 15 договоров.

Мы достигли уровня партнёрства, когда 200 студентов колледжа получают оплату во время стажировки. На сегодняшний день они получают заработную плату от 120 тысяч до миллиона тенге. С этого года колледж в пилотном режиме запустил учебно-производственный комбинат для школьников, которые хотят попробовать себя в IT-направлении. На сегодня здесь обучение проходят учащиеся 7-9 классов двух школ города Павлодар. Мы уверены, что все эти направления повысят количество желающих обучаться ІТ-специальности", - рассказал директор колледжа Серик Джартыбаев.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 10:59
123
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