Для борьбы с паводками задействовали дроны в Павлодарской области

В целях координации и принятия единого решения по противопаводковой ситуаций в Павлодарской области в кризисном зале департамента по ЧС организована работа оперативного штаба, аналогичные штабы организованы во всех городах и районах области, передаёт BaigeNews.

В состав оперативных штабов вошли представители служб гражданской защиты (служба дорог и мостов, служба охраны общественного порядка, противопожарная служба, служба информации, инженерная служба).

По состоянию на 06:00 часов 29 марта на контроле по области находятся 14 участков автомобильных дорог (5 республиканского, 1 областного и 8 районного значения. А также на контроле 6 противопаводковых участков в населенных пунктах (г.Аксу-1, Павлодарский-1, Актогайский-2, Майский–1, Аққулы - 1).

Для проведения противопаводковых мероприятий по области задействовано 148 человек, 52 единиц техники, 12 мотопомп, 2 плавсредства. Это силы и средства ДЧС, МИО, дорожной службы и Департамента полиции.

За прошедшие сутки по области было откачано более 25 тысяч м3 талых вод, вывезено 1 800 м3 снега, уложено 1413 мешков с инертным материалом, отсыпано инертного материала 828 тонн.

Вместе с тем по области на малоемкие противопаводковые мероприятия по линии 109 от МИО задействованы 75 ассенизаторских машин, 111 мотопомп, 290 человек.

Акиматами и ДЧС проводятся подворовые обходы на выявление фактов подтопления подворовых территорий, жилых домов и подвалов многоэтажек. Мониторинг ведется круглосуточно, в том числе и с помощью дронов.