Директора школ из разных регионов Казахстана собрались на форуме в Астане

Около полутора тысяч руководителей организаций оразования приехали в столицу на форум директоров государственных школ, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК, для обсуждения актуальных вопросов собрались директора школ Астаны, Акмолинской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей. Темой диалоговой площадки на базе Назарбаев Университета стало "Управление современной школой: тренды и будущее".

В интерактивной сессии в формате TEDx принял участие министр просвещения Гани Бейсембаев. Он отметил важные аспекты по развитию системы образования в стране. Особое внимание уделяется повышению кадрового потенциала.

"При поддержке главы государства за четыре года заработная плата педагогов увеличилась на 100%, то есть в два раза. В сентябре 2023 года еще на 30% повысилась зарплата педагогов дошкольных организаций. Меры по поддержке педагогов будут продолжены. С этого года будут пересмотрены система поощрения работников образования, а также заработные платы руководителей организаций образования и их заместителей", — сообщил Гани Бейсембаев.

По его словам, сегодня министерство работает над усовершенствованием Национальной образовательной базы данных. В ней будут отражены сведения об организации образования, личные данные педагога, успеваемость и качество знаний обучающихся. В целом, обновлённая система поможет искоренить все коррупционные риски.

Всего на встрече приняли участие около полутора тысячи руководителей организаций среднего образования города Астаны и четырех северных областей Казахстана. Для них была развернута диалоговая площадка, где участникам рассказали об итогах контрольных и мониторинговых мероприятий в сфере образования и предстоящих планах на текущий год. Это повышение качества образования, развитие инклюзивного и специального образования, цифровизация, обеспечение безопасности детей и другие.

Напомним, ранее министр проводил встречи с директорами школ города Алматы, Туркестанской, Алматинской областей и Жетысу. Форум продолжится и в остальных регионах страны.