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Девушки устроили массовую драку у биотуалета: видео шокировало соцсети

Сегодня, 16:29
АВТОР
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кадры из видео Daily Mail Сегодня, 16:29
Сегодня, 16:29
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Фото: кадры из видео Daily Mail

В американском штате Пенсильвания четыре девушки едва не разнесли биотуалеты, устроив там  массовую драку. Разборки возле уборных попали на видео и разлетелись по соцсетям. Видео набрало больше 7 миллионов просмотров, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает издание Daily Mail, инцидент произошёл на концерте кантри-исполнителя Моргана Уоллена в Питтсбурге.

Две девушки начали ссориться возле биотуалетов, затем словеная перепалка переросла в драку. Спустя время к ним подключились ещё две поклонницы кантри. Другие зрители их пытались разнять, но это получилось не сразу.

На кадрах видно, как одна девушка выхватывает стакан с напитком у другой и начинает на нее кричать. Спустя время обе уже дерутся, а затем к ним подключаются еще две "неравнодушные". Случайный прохожий попытался разнять девушек, после этого подключились и другие очевидцы.

О настоящей причине конфликта история умалчивает. Пользователи соцсетей предполагают, что кто-то из девушек посетил туалет без очереди. 

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