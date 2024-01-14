Депутат пожаловалась на холод в аэропорту Петропавловска

Депутат мажилиса парламента Ирина Смирнова рассказала о низкой температуре в аэропорту Петропавловска, передаёт BaigeNews.kz.

Она опубликовала на своей странице в Facebook фото из зала ожидания и отметила, что люди ждут рейс в холодном помещении.

"Уверена, что все, кто там сегодня мёрз вместе со мной, заболеют. И все из-за неэффективного управления аэропортом и банальной жадности, сопряжённой с наплевательским отношением к людям. Одна инфракрасная лампа стоит 26 тысяч тенге. Пять ламп смогут обогреть пространство, которое может быть отделено от всего пустого здания! И там, в тепле могла бы разместиться та горстка пассажиров, что летит на одном-двух рейсах, бесконечно откладываемых на очередные 20 −30 минут", — написала депутат.

Она показала отзывы пассажиров, которые тоже жалуются на низкую температуру в здании аэропорта.

Публикацию депутата активно комментируют пользователи соцсети. Один из них предложил зафиксировать нарушения, так как существуют требования по уровню температуры, "особенно для комнаты матери и ребёнка, которые должны быть в каждом аэропорту".

Кто-то из комментирующих заметил, что временным решением могли бы стать обогревающие помещение тепловые пушки. Отвечая на высказанные мнения, Ирина Смирнова отметила, что "этот порт отопить полностью, наверное, до реального тепла не получится при таком редком использовании".