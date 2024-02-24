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Датчик угарного газа спас семью из шести человек в ВКО

Сегодня, 12:46
АВТОР
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dzen.ru/ysadebka Сегодня, 12:46
Сегодня, 12:46
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Фото: dzen.ru/ysadebka

Датчик угарного газа спас женщину и пятерых детей, проживающих в селе Жулдыз Катон-Карагайского района. Женщина, услышав сигнал тревоги, вывела своих детей из опасного дома и отвела к соседям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
 
Сотрудники пожарной части предотвратили загорание  дома,  потушив тление стен и кровли, находящихся возле печи.  

"Ежегодно реализуется установка таких "механизмов спасения" в социально незащищенных семьях. Сотрудники ДЧС ВКО установили 2445 датчиков. За три года произошло восемь случаев, когда сигнализация сработала, в результате спаслись 32 человека, из них 22 ребенка", —  рассказали в МЧС.

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