ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась

Фото: ДЧС Карагандинской области

Подробности ЧП в жилом многоэтажном доме в Караганде рассказали в ДЧС области, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло 10 января около 21:30 в 16-этажном одноподъездном жилом доме по проспекту Республики, 18/2. В квартире на восьмом этаже произошёл взрыв с последующим горением и обрушением межэтажных плит перекрытия и перегородок.

"Взрыв газа не подтверждается. На месте газовых приборов не обнаружено. Обрушений и разрушений конструкций нет. Системы теплоснабжения не нарушены. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ДЧС.

По данным ДЧС, пожар произошёл на общей площади 30 квадратных метров. На месте ЧП обнаружены тела трёх человек (предположительно двух мужчин и женщины). Из окна горевшей квартиры выпал 44-летний мужчина, он госпитализирован.

Силами ДЧС с квартир подъезда с помощью спасательных колпаков спасено 48 человек (из них девять детей), эвакуировано 82 человека (из них 21 ребёнок).

Для обогрева жильцов задействованы три вахтовки ДЧС. Эвакуированные жильцы будут размещены по родственникам и в гостиницах города. На месте работают психологи. Решается вопрос по возвращению жильцов дома в квартиры.