Чипирование питомцев: с 1 сентября надевать бирки обязательно кошкам и собакам в Казахстане

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В Казахстане вводится повсеместный учёт домашних и безнадзорных животных. Согласно закону "Об ответственном обращении с животными", с 1 сентября вживлять чип или надевать бирки в обязательном порядке следует кошкам и собакам. Постановка на учёт других видов питомцев - декоративных крыс, хомяков, кроликов или минипингов останется добровольной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Внесение информации о животном в систему будет для казахстанцев бесплатным. Но за чип, бирку и саму процедуру придётся платить. Исключение сделают только для социально уязвимых категорий граждан.

Судя по открытой информации ветеринарных клиник, стоимость процедуры чипирования в крупных городах страны варьируется от 3,5 тысячи до 8 тысяч тенге.

"Работа по учёту домашних животных велась и раньше, но она не носила обязательный характер. По данным Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК, на конец сентября прошлого года численность учтённых псов и кошек в стране составляла 730,7 тысячи. Из них 83,5 процента, или 610,2 тысячи - это домашние питомцы и служебные собаки, а 16,5 процента или 120,5 тысячи - безнадзорные животные", - говорится в обзоре.

С прошлого года в стране начал работу электронный сервис с национальной базой данных TANBA. Туда уже внесена информация о чипировании 105,1 тысячи животных. Основная часть - это питомцы алматинцев: ветклиники южной столицы внесли данные о 86,4 тысячи кошек и собак.

Основная цель нововведений - заставить казахстанцев более гуманно и ответственно относиться к домашним животным, не выбрасывать их на улицу и не допускать жестокого обращения. За нарушение могут привлечь к ответственности. Согласно статьи 407-2 (п. 1, пп. 2) КоАП, нарушение правил физическими лицами влечёт за собой штраф 10 МРП (в 2023 году - 34,5 тысячи тенге), для юрлиц - 30 МРП (103,5 тысячи тенге).

Ранее BaigeNews.kz писал о том, как будет проходить чипирование, и где процедуру можно провести в Астане.