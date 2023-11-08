Четыре поезда Тальго изменят график отправления из Астаны
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С 10 декабря 2023 года по "пакетному" графику движению поездов четыре пассажирских состава Тальго будут отправляться из столицы до Алматы и Шымкента в вечерние часы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТЖ.
Поезда будут курсировать из столицы до Алматы и Шымкента с интервалом 20 минут.
"Пакетный" график пассажирских поездов будет реализован по следующим маршрутам и времени выезда из столицы:
№86/85 Астана (Нурлы Жол) – Шымкент в 20:00 часов;
№4/3 Астана (Нурлы Жол) – Алматы-2 в 20:20 часов;
№72/71 Астана (Нурлы Жол) – Шымкент в 20:40 часов;
№10/9 Астана (Нур-Султан 1) – Алматы-2 в 20:58 часов.
Учитывая, что практически одновременно на столичных вокзалах будут формироваться четыре поезда, АО "Пассажирские перевозки" рекомендует пассажирам при посадке в поезд обратить внимание на номер поезда и время отправления.
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