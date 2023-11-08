Бывший вице-министр культуры и спорта стал замакима Шымкента
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Куранбек Сарсен Абайулы назначен на должность заместителя акима города Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz
Сарсен Куранбек родился в 1976 году в области Жетысу.
Окончил КазНУ им. аль-Фараби, Казахскую академию спорта и туризма, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
Трудовую деятельность начал в 1995 году тренером-преподавателем, далее возглавлял несколько ДЮСШ.
Был замначальника управления спорта г. Алматы, замдиректора республиканского колледжа спорта, замдиректора дирекции по проведению зимних Азиатских игр и эстафеты Олимпийского огня, главой общественного фонда "Фонд развития қазақ күресі "Қазақстан Барысы".
В 2014 году назначен зампредом Агентство РК по делам спорта и физической культуры, генсеком "Федерация Qazaq kuresi РК" и "Федерация поло Казахстана".
С февраля 2022 года — гендиректор "Ассоциация боевых искусств Казахстана". С феврале 2023 года — вице-министр культуры и спорта.
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