Бывший вице-министр культуры и спорта стал замакима Шымкента

Куранбек Сарсен Абайулы назначен на должность заместителя акима города Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz

Сарсен Куранбек родился в 1976 году в области Жетысу.

Окончил КазНУ им. аль-Фараби, Казахскую академию спорта и туризма, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 1995 году тренером-преподавателем, далее возглавлял несколько ДЮСШ.

Был замначальника управления спорта г. Алматы, замдиректора республиканского колледжа спорта, замдиректора дирекции по проведению зимних Азиатских игр и эстафеты Олимпийского огня, главой общественного фонда "Фонд развития қазақ күресі "Қазақстан Барысы".

В 2014 году назначен зампредом Агентство РК по делам спорта и физической культуры, генсеком "Федерация Qazaq kuresi РК" и "Федерация поло Казахстана".

С февраля 2022 года — гендиректор "Ассоциация боевых искусств Казахстана". С феврале 2023 года — вице-министр культуры и спорта.