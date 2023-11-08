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Бывший вице-министр культуры и спорта стал замакима Шымкента

Сегодня, 16:20
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otyrar.kz Сегодня, 16:20
Сегодня, 16:20
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Фото: otyrar.kz

Куранбек Сарсен Абайулы назначен на должность заместителя акима города Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz

Сарсен Куранбек родился в 1976 году в области Жетысу. 

Окончил КазНУ им. аль-Фараби, Казахскую академию спорта и туризма, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 1995 году тренером-преподавателем, далее возглавлял несколько ДЮСШ.  

Был замначальника управления  спорта г. Алматы, замдиректора республиканского колледжа спорта, замдиректора дирекции по проведению зимних Азиатских игр и эстафеты Олимпийского огня, главой общественного фонда "Фонд развития қазақ күресі "Қазақстан Барысы". 

В 2014 году назначен зампредом Агентство РК по делам спорта и физической культуры, генсеком "Федерация Qazaq kuresi РК" и "Федерация поло Казахстана". 

С февраля 2022 года — гендиректор "Ассоциация боевых искусств Казахстана". С феврале 2023 года — вице-министр культуры и спорта.

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