Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату

Фото: пресс-службы ФК "Кайрат"

На прошлой неделе стало известно, что футбольный клуб "Кайрат" могут передать в собственность акимата Алматы. Об этом аким Ерболат Досаев сообщил на встрече с жителями города.

Какие изменения произойдут в команде в случае её перехода акимату, и как будет развиваться детская академия клуба корреспонденту BaigeNews.kz рассказали эксперты.

Фото: ФК "Кайрат"

Слухи о будущем команды

Первые разговоры о том, что "Кайрат" полностью перейдёт в собственность акимата Алматы появились около месяца назад. Тогда пресс-служба клуба опровергла слухи, призвав доверять только официальной информации.

"Клуб заявляет о том, что данная информация не соответствует действительности. Работа ФК "Кайрат" проводится в прежнем режиме, и все силы в данный момент направлены на подготовку к матчу 23-го тура чемпионата Республики Казахстан по футболу против ФК "Астана", который состоится 15 октября в 17:00 в Алматы на стадионе "Центральный", - говорилось в сообщении.

Нужно отметить, что будущее алматинской команды среди болельщиков начали обсуждать после задержания в марте Кайрата Боранбаева, владельца клуба и одного из его главных инициаторов развития. Для этого Боранбаев не жалел ни времени, ни денег.

При его участии на базе "Кайрата" была создана одноимённая детская футбольная академия. Её цель – открытие новых талантов и развитие отечественного футбола.

Многие известные мировые спортсмены, гости, среди которых был и Хабиб Нурмагомедов, отмечали уровень академии.

Хабиб Нурмагомедов в футбольной акамедии "Кайрат" в 2019 году. Фото: ФК "Кайрат"

На фоне слухов, разговоров о будущем "Кайрата" в июне команду покинул главный тренер Курбан Бердыев. В целом этот сезон для "жёлто-чёрных" непростой. Ещё два года назад команда завоевала чемпионство Казахстанской премьер-лиги. В этом едва сохраняет место в борьбе за бронзу.

Финансовый вопрос

Во время встречи с населением Алматы Ерболат Досаев подчеркнул, что клуб является частным.

"По клубу "Кайрат" - посмотрим. Он находится в частной собственности. Мы ждём решения суда. Когда перейдёт в собственность города, тогда и рассмотрим вопрос оказания помощи клубу. В собственность города клуб пока не перешёл. После перехода в собственность будет оказана помощь".

Несмотря на то, что клуб является частным, он получал деньги из госбюджета. При этом эти суммы были значительно меньше, чем у остальных клубов.

В прошлом году по итогам конкурса команде выделили 240 миллионов тенге на развитие и популяризацию детско-юношеского футбола и 60 миллионов тенге на развитие женского футбола.

В 2020 году эти суммы были больше – 800 миллионов тенге. Хотя изначально договор заключили на один миллиард тенге, но из-за пандемии его уменьшили на 200 миллионов тенге.

Всего процентная доля участия местного бюджета в финансировании клуба "Кайрат" составляла три процента. В прошлом году это было предпоследнее место по финансированию футбольных клубов среди остальных городов и областей страны.

Фото: ФК "Кайрат"

Сокращение бюджета

ФК "Кайрат" когда-то уже был в управлении акимата Алматы. Тогда команда выступала не совсем удачно, перейдя в Первую лигу чемпионата Казахстана.

Будущие изменения в этот раз могут также негативно отразится на клубе, считает заслуженный мастер спорта Казахстана по карате и мастер спорта международного класса по панкратиону Айдар Махметов.

"Если клуб перейдёт на баланс акимата, то это сразу скажется на его результатах. Потому что его бюджет город тянуть не сможет. Сокращение финансирование неизбежно. По новому закону о спорте футбол попадает в категорию С по ранжированию и не сможет претендовать на более чем 20 процентов от всего бюджета. Я думаю, что бюджет клуба превышает намного эти 20 процентов. Возможно падение результатов, сокращение зарплат".

Спортивный комментатор Ербол Каиров отмечает, что в клубе уже происходят изменения.

"Сократилось финансирование. Приходится сокращать не только заработную плату, но и персонал. У игроков в "Кайрате" никогда не было заоблачных зарплат. Если сравнить зарплату лидеров команды в 2020 году, когда клуб стал чемпионом, то она составляла два-три миллиона, в то время как в "Тоболе", "Астане" ведущие игроки получали не менее 10 миллионов".

По его словам, в следующем сезоне в "Кайрате", вероятнее всего, будут делать ставку на своих воспитанников. Среди них Данил Устименко, Темирлан Анарбеков, Рустам Эмиров, Адилет Садыбеков, Александр Широбоков, Арсен Буранчиев и другие.

Специалист по спортивному маркетингу Марлен Бейсебаев руководил PR-отделом департамента маркетинга "Кайрата" в 2012-2014 годах. Он отмечает, что команду уже покинули ряд игроков.

"Изменения будут, и они будут неприятными для клуба, персонала и всех, кто имеет отношение к "Кайрату". По зарплатам ничего не могу сказать. Но мы ведь понимаем, что главную команду уже покинул ряд ключевых игроков, прежних условий им в клубе уже не предложат. С первой командой всё понятно - игроки без работы не останутся. А с персоналом жаль, конечно, что так получилось. Я давно не поддерживаю связь с клубом, но думаю, сокращения уже происходят: в администрации, среди персонала, среди работников баз. Ведь футбольный клуб, тем более такой как "Кайрат", - это огромная организация, с большим количеством инфраструктуры, штатом и огромными же затратами на содержание всего этого".

Фото: ФК "Кайрат"

Один из главных вопросов клуба сейчас – это будущее академии. Для того, чтобы она полноценно функционировала нужно не менее одного миллиарда тенге, говорит Ербол Каиров.

Он отмечает, что руководство клуба проделало большую работу по её развитию. Поэтому важно сохранить эти результаты и приумножить.

"Академия – будущее нашего нашего футбола и команды. Кайрат Боранбаев всю душу вкладывал в её развитие. Самое главное, чтобы акимат сумел это сохранить и приумножить".

Фото: ФК "Кайрат"

Этого же мнения придерживается Марлен Бейсебаев. Он считает, что в стране нет аналогов подобного проекта и для содержания акажемии потребуются большие вложения. По его словам, бюджета акимата не хватит на содержания организации. Привлекать бизнес для этого – тоже спорный вопрос. Не все захотят добровольно вкладываться в это дело.

"Вы думаете, что в акимате преданные болельщики футбола? Или Досаев вдруг стал фанатом? Я уверен, что для них "Кайрат" - это обуза. Со своей академией клуб дал сотням пацанов со всего Казахстана уникальную возможность заниматься любимой игрой в самых лучших и современных условиях, которые могут конкурировать с топ-клубами мира. Я работал в "Кайрате" как раз в то время, когда клуб строил эти академии и базу. Я был на открытии и лично своими глазами видел счастье на лицах этих детей. Вы думаете, в этом заслуга акимата или Министерства спорта? Нет, это всё сделал Кайрат Боранбаев".

Фото: ФК "Кайрат"

В футбольном клубе также развивают женский футбол. Женские команды в "Кайрате создали по рекомендации UEFA всего два года назад, а уже в этом году они стали чемпионами Казахстана.

С переходом клуба в акимат возникают вопросы будет ли это направление развиваться. Ербол Каиров считает, что, скорее всего, на женский футбол бюджет значительно сократят.

Учитывая, что женский футбол в Казахстане финансируется по остаточному принципу и к нему нет большого внимания от спортивных функционеров, это может негативно повлиять на его развитие в целом в стране.

Презентация женских команд в 2021 году. Фото: ФК "Кайрат"

Зависимость клубов от госбюджета

Обсуждение возможности перехода "Кайрата" в акимат подняло один из главных вопросов казахстанского футбола – зависимость клуба от госбюджета. Почему отечественные команды не могут быть самостоятельными и финансово прибыльными?

По словам Ербола Каирова, бизнес пока не готов идти в казахстанский футбол. К этому не готовы даже сами болельщики, они не привыкли тратить большие деньги на билеты.

"Когда сборная играет или приезжают известные клубы, все звонят и спрашивают бесплатные билеты. Но никто не хочет тратить пару тысяч за качественный футбол. Без госбюджета наш футбол не выживет, но его нужно сокращать. Всем популистам, которые говорят, что лучше эти деньги направлять на другие нужды, я отвечу, что с нашими акимами, правительством народ эти деньги не увидит. Полтора, миллиард тенге - нормальная сумма. Поэтому давайте эти деньги направим на развитие футбола. Чтобы у нас была хорошая инфраструктура, поля. Нужно, чтобы развивались наши игроки. В каждом клубе есть свои лидеры. Нужно, чтобы болельщики знали их, а не только игроков сборной. Мы приглашаем игроков из-за за рубежа, но наши футболисты вынуждены рано завершать карьеру, потому что играть негде".

Марлен Бейсебаев считает, что один из выходов в сложившейся ситуации – это привлечение спонсоров и освобождение их от налогов.

"Основное финансирование должно идти на развитие детско-юношеского и массового спорта. Но в Казахстане так никогда не получится, чтобы профессиональные клубы были частными. Как вариант, какая-то часть может быть с государственным участием, и на остальное привлекать поддержку спонсоров. Однако никто добровольно в нашей стране на это не пойдёт при существующих реалиях. Но ведь безвыходных ситуаций не бывает. Можно освободить от части налогов или можно сделать какие-то другие послабления для бизнеса, если они участвуют в поддержке спорта".

Такое же решение предлагает Айдар Махметов.

"Нужно чтобы все спонсорские средства, направленные на спорт со стороны частных лиц, не облагались налогом. Да, есть опасения, что тогда бизнесмены начнут уходить от уплаты налогов. Но эти разговоры идут уже многие годы. Цифровизация может позволить обнаружить эти нарушения".

Помимо этого в стране не хватает специалистов, спортивных менеджеров, которые смогли бы сделать спорт коммерчески успешным, считает Ербол Каиров.

"Нам нужны сильные спортивные менеджеры с зарубежным образованием. Для которых футбольный матч не просто спортивный ивент, а именно шоу, где умеют радовать зрителей".

Фото: ФК "Кайрат"

Другая проблема казахстанского футбола сейчас – это нехватка спортивных функционеров, которым был бы интересен футбол, и которые готовы были в него вкладываться.

Один из тех, кто внёс свой вклад в развитие футбола – Кайрат Боранбаев, говорят эксперты.

"О вкладе Кайрата Боранбаева в развитие казахстанского футбола уже много сказано, и все об этом знают. Мне импонировало, что он действительно делал всё с душой. На личном опыте говорю, что он искренне хотел, чтобы специалисты развивались, чтобы они обладали новыми знаниями, компетенциями. И он не жалел на это ни средств, ни времени", - рассказывает Марлен Бейсебаев.