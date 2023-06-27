Бублик принял неожиданное решение после своей исторической победы

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26-я ракетка мира, 26-летний казахстанский теннисист Александр Бублик вслед за Еленой Рыбакиной снялся с травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания), который пройдёт с 25 июня по 1 июля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Общий призовой фонд данных соревнований составил 915 630 евро.

В матче первого круга посеянный под пятым номером Бублик должен был сыграть с представителем Испании Альбертом Рамос-Виньоласом. Место Бублика в основной сетке займёт лаки-лузер, представитель Франции Артур Риндеркнеш (85-я ракетка мира).

Ранее Бублик завоевал дебютный титул на уровне ATP-500. Это произошло на турнире в Галле (Германия). В финале соревнований Александр со счётом 6:3, 3:6, 6:3 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, седьмую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва (3).