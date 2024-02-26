Бригаду "скорой" спасли в Туркестанской области
Сегодня, 21:16
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Сегодня, 21:16Сегодня, 21:16
115Фото: МЧС РК
Фельдшерам скорой помощи потребовалась помощь спасателей в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz.
25 февраля в 22:15 в ДЧС региона поступило сообщение с просьбой вызволить машину неотложки, застрявшую в снежном заносе на трассе в Тюлькубасском районе.
Спасатели отбуксировали машину на очищенный участок дороги, а работников "скорой" пересадили в вахтовку и доставили к месту вызова. На этой же спецмашине фельдшеры с больным доехали до больницы.
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