Бот поможет казахстанцам узнать количество бензина на ближайшей АЗС

В Казахстане разработали Telegram-бот, который знает сколько бензина осталось на ближайших к пользователю автозаправках, передаёт BaigeNews.kz.

Новшество продемонстрировали в АО "Национальные информационные технологии".

"НИТ на базе информационной системы учёта отдельных видов нефтепродуктов запустил Telegram-бот @AZSkz_bot. С помощью него можно отслеживать уровень нефтепродуктов на автозаправочных станциях. Для работы с ботом нужно предоставить приложению доступ к геопозиции смартфона", - сообщили в компании.