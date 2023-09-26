Бот поможет казахстанцам узнать количество бензина на ближайшей АЗС
Вчера, 17:18
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Вчера, 17:18Вчера, 17:18
673Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
В Казахстане разработали Telegram-бот, который знает сколько бензина осталось на ближайших к пользователю автозаправках, передаёт BaigeNews.kz.
Новшество продемонстрировали в АО "Национальные информационные технологии".
"НИТ на базе информационной системы учёта отдельных видов нефтепродуктов запустил Telegram-бот @AZSkz_bot. С помощью него можно отслеживать уровень нефтепродуктов на автозаправочных станциях. Для работы с ботом нужно предоставить приложению доступ к геопозиции смартфона", - сообщили в компании.
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