Боролись за отопление: перекрывших движение алматинцев оштрафовали

Полицейские предупредили казахстанцев об ответственности за незаконное ограничение движения на дорогах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев записал видеообращение. В качестве примера он привёл инцидент, когда жители ЖК "River Park" в Алматы, желая привлечь внимание общественности к проблемам с отоплением, перекрыли движение по улице Макатаева. По словам Султанбекова, вместо того, чтобы обратиться в компетентные органы, люди нарушили закон.

"Данные действия квалифицируются как грубое нарушение общественного порядка, выразившееся в создании препятствий для дорожного движения, а также неисполнении законных требований сотрудников полиции. Сложившуюся ситуацию жителям необходимо было решать с соответствующими органами и обслуживающими организациями в рамках закона, придерживаясь требований Закона об организации и проведении митингов путем уведомления местного исполнительного органа до его проведения. Таким образом гражданами был нарушен общественный порядок, а также причинены значительные неудобства другим гражданам. В этой связи в отношении четырех граждан составлены административные протоколы по статье 667 Кодекса об административных правонарушениях за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Девять других участников акции привлечены к ответственности по статье 614 Административного кодекса за создание препятствий для движения транспортных средств. Напоминаем, что организация и проведение незаконных акций протеста влечет административную и уголовную ответственность", – отметил Кайсар Султанбаев.

По его словам, только в этом году полиция выявила свыше 16 тысяч нарушений за совершение мелкого хулиганства, более 1700 фактов порчи чужого имущества. За особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопряженное с уничтожением или повреждением чужого имущества, привлекаются к уголовной ответственности порядка 1,5 тысячи человек.