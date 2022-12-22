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Более четырёх миллиардов тенге задолжали казахстанские предприятия своим работникам Сегодня, 10:08
284
Сегодня, 10:08
284

Более четырёх миллиардов тенге задолжали казахстанские предприятия своим работникам

По состоянию на первое декабря этого года государственными инспекторами труда на 855 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 19,7 тысяч работниками на сумму более четырёх миллиардов 670,2 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и соцзащиты населения РК.

Руководителям данных предприятий было выдано 865 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 140,8 миллиона тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жёстких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 18,4 тысяч работников. Им выплачено четыре миллиарда 448,6 миллиона тенге.

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#зарплата #долг #задолженность
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:08
284
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