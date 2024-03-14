Более 58 гектаров земли вернули государству в области Абай

На этих участках лесопользователи должны были организовать условия для отдыха, лечения, занятия спортом и туризма.

"Оказалось, что два предоставленных земельных участка площадью 9,82 гектара находятся в пограничной полосе, что противоречит требованиям Земельного кодекса. По решению суда договор пользования земельным участком государственного лесного фонда расторгнут, территория площадью 1,5 гектара возвращена государству", - сообщили в прокуратуре области Абай.

В добровольном порядке возращён также участок площадью 1,9 гектара, по остальным землям предъявлены иски, материалы находятся на рассмотрении в суде.