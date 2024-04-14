Более 300 десантников борются с паводками в ЗКО

Свыше 300 военнослужащих десантно-штурмовых войск борются с паводками в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Десантники проводят укрепление береговой линии реки Урал в поселке Магистральный Теректинского района Западно-Казахстанской области.

Река Урал в этой местности разлилась более чем на два километра. Жители Магистрального с волнением наблюдают, как день ото дня все ближе вода подбирается к жилым домам.

На помощь волонтёрам и местным жителям в укреплении берега реки Урал пришли десантники Вооруженных сил.

Местная жительница Татьяна Исакова живет в поселке Магистральный свыше 15 лет. Она вспоминает, что ни разу за это время не было таких сильных паводков.

"Сначала мы были уверены, что вода обойдет нас стороной, но она прибывает и прибывает. Люди запаниковали, стало страшно. Акимат организовал работу по возведению дамбы. В ней участвовали все и подростки и женщины и городские волонтеры. А сегодня прибежали внуки и рассказали, что идет отряд солдат. Они в восторге, что теперь все будет нормально, раз у нас такая защита, и мы немного успокоились, думаем все обойдется", — поделилась Татьяна Исакова.

Фронт работы — два с половиной километра. Высота – четыре метра. Сначала специальная техника формирует насыпь, увеличивая высоту береговой зоны, затем эта насыпь выстилается мешками с песком и прочной целлофановой пленкой. Укрепляется самодельная дамба той же мешкотарой. На возведение заграждения уходит приблизительно пять тысяч мешков с песком.

Напомним, для защиты западных регионов мобилизовано свыше 10 тысяч военнослужащих. 11 апреля по указанию Министра обороны в Западно-Казахстанскую область прибыли свыше 300 военнослужащих Десантно-штурмовых войск из Алматинского и Жетысуского гарнизонов. Их задача оказать помощь местным исполнительным органам в противопаводковых мероприятиях. Десантники задействованы в укреплении берегов рек Урал, Жайык, Кушкум, и Деркул.

По всему Казахстану с начала паводков спасены 107 119 человек, 38 457 из них — дети. В пунктах временного размещения находятся 7 414 человек, из них 3 173 детей. Вернулись домой 11 674 человека.