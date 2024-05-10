Более 220 тыс услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг в 2024 году

С начала 2024 года через портал социальных услуг лица с инвалидностью получили порядка 181,4 тыс. технических средств реабилитации (ТСР), 7,7 тыс. – услуг жестового языка, 25,1 тыс. – индивидуального помощника, 13,3 – санаторно-курортного лечения, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.

"Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок", - говорится в сообщении.

К слову, на сегодняшний день на портале зарегистрированы 900 центров оказания специальных социальных услуг (отделений), 724 поставщика ТСР, более 29 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 742 жестового языка и 119 санаторно-курортного лечения.

Внедрение автоматизированной информационной системы "Портал социальных услуг" предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

"Как сообщалось ранее, в рамках реализации Социального кодекса РК комиссии по порталу, созданные при местных исполнительных органах, наделены новыми полномочиями: прием и рассмотрение в течение 5 дней заявления ЛСИ о некачественном товаре или услуге; направление заявления поставщику и контроль его исполнения; принятие решения о снятии поставщика с портала и включении в список недобросовестных поставщиков", - добавили в Минтруда.

Отметим, консультации по пользованию порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414.