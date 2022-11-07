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Более 1,5 миллиона казахстанцев получают зарплату в 60 тысяч тенге - Минтруда
В 2023 году размер минимальной заработной платы в Казахстане увеличится на 17 процентов и составит 70 тысяч тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения. Сейчас МЗП составляет 60 тысяч тенге. И это после того, как в 2022 году ее размер увеличили на 41 процент.
"Таким образом, за 2 года размер МЗП поднимется на 65 процентов (41 процент в 2022 году и 17 процентов в 2023 году). Данная мера приводит к росту денежных доходов 1,6 миллиона наемных работников с зарплатой на уровне минимальной", - сообщили в Минтруда.
В ведомстве предлагают разработать методику по определению размера МЗП, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер.
"Учитывая международный опыт, можно рассмотреть несколько вариантов, которые будут эффективны для Казахстана. Первый из них – комплексный подход, использующий множества факторов, таких как анализ стоимости жизни, стоимость потребительской корзины, уровень прожиточного минимума, уровень инфляции, уровень роста экономики, уровень средней и медианной заработной платы. Такой подход применяется в большинстве стран Евросоюза. Второй – определение МЗП исходя из медианного дохода. Международная организация труда считает, что МЗП должен составлять как минимум 50 процентов от медианной заработной платы. Подобный подход используется в таких странах как Франция, Бразилия, Коста-Рика, Нидерланды и Малайзия", - отметили в ведомстве.
Там отметили, что при применении такого дохода традиционно уровень МЗП устанавливается ежегодно, не может быть снижен и не может быть ниже прожиточного минимума.
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