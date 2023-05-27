Билл Гейтс предрёк скорую смерть поисковика Google

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Один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что лучшая компания в области искусственного интеллекта создаст персонального цифрового агента, который сможет выполнять задачи для людей, заменив им другие сервисы. Об этом он рассказал на мероприятии Goldman Sachs и SV Angel в Сан-Франциско на тему ИИ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

"Кто бы ни создал такого личного агента, это по-настоящему стоящая технология, потому что вы никогда больше не зайдёте на сайт поисковика, вроде Google, вы никогда снова не зайдёте на Amazon", — отметил он.

По мнению миллиардера, помощник с искусственным интеллектом, которого корпорациям ещё предстоит разработать, сможет понять потребности и привычки человека и поможет ему получать всю необходимую информацию. Гейтс сказал, что есть шанс 50 на 50, что победителем в гонке ИИ сможет стать либо стартап, либо технологический гигант.

"Я буду разочарован, если Microsoft не займёт это место. В то же время я впечатлён парой стартапов, в том числе Inflection", — добавил предприниматель.

Гейтс имеет в виду Inflection.AI, соучредителем которой является бывший исполнительный директор DeepMind Мустафа Сулейман.

По словам Гейтса, потребуется некоторое время, прежде чем этот цифровой агент будущего с ИИ будет готов к массовому использованию.