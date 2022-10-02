"Барыс" вырвал победу у "Сочи" в овертайме

Фото: пресс-служба ХК "Барыс"

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" дома сыграл с ХК "Сочи", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sports.kz.

Явным фаворитом противостояния у экспертов и букмекеров значился казахстанский клуб, соперником же был коллектив с предпоследнего места во всей лиге.

Гостям удался быстрый гол, а до завершения первого периода они сумели увеличить разрыв. Три шайбы Антона Сагадеева, Джереми Бракко и Энтони Луиса помогли хозяевам переломить ход игры, однако соперник вновь отметился дважды и повел перед заключительной двадцатиминуткой.

В последней части игры Линден Вей выровнял положение, действо перешло в овертайм, где сильнее оказались казахстанцы.

Отметим, что Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Михайлис-Вей-Бракко; Биграс-Ножье, Луис-Шапю-Савицкий; Мищенко-Григорьев, Максимов-Сагадеев-Петухов; Сергиенко-Кайыржан, Асетов-Шайхмедденов-Шестаков.

"Барыс" (Астана, Казахстан) — "Сочи" (Сочи, Россия) 5:4 ОТ (0:2, 3:2, 1:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 — 04:18 Зоркин (Тянулин, Фёдоров). В равенстве

0:2 — 15:36 Пивцакин (Морроу). В равенстве

1:2 — 22:00 Сагадеев (Михайлис, Бекетаев). В большинстве

2:2 — 25:04 Бракко. В равенстве

3:2 — 29:32 Луис (Грэм, Вей). В большинстве

3:3 — 30:19 Попугаев (Феоктистов). В равенстве

3:4 — 38:09 Попугаев (Фёдоров, Попов). В равенстве

4:4 — 45:33 Вей (Бракко, Луис). В равенстве

5:4 — 61:44 Вей (Бракко, Грэм). В равенстве

Вратари: Гудачек 00:00-20:00, Бояркин 20:00-60:00 — Третьяк

Штраф: 6:10 (4:2, 2:8, 0:0, 0:0).

4 октября "Барыс" дома примет нижнекамский "Нефтехимик".