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пресс-служба ХК "Барыс" Сегодня, 19:37
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Фото: пресс-служба ХК "Барыс"

"Барыс" вырвал победу у "Сочи" в овертайме

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" дома сыграл с ХК "Сочи", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sports.kz.

Явным фаворитом противостояния у экспертов и букмекеров значился казахстанский клуб, соперником же был коллектив с предпоследнего места во всей лиге.

Гостям удался быстрый гол, а до завершения первого периода они сумели увеличить разрыв. Три шайбы Антона Сагадеева, Джереми Бракко и Энтони Луиса помогли хозяевам переломить ход игры, однако соперник вновь отметился дважды и повел перед заключительной двадцатиминуткой. 

В последней части игры Линден Вей выровнял положение, действо перешло в овертайм, где сильнее оказались казахстанцы.

Отметим, что Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Михайлис-Вей-Бракко; Биграс-Ножье, Луис-Шапю-Савицкий; Мищенко-Григорьев, Максимов-Сагадеев-Петухов; Сергиенко-Кайыржан, Асетов-Шайхмедденов-Шестаков.

"Барыс" (Астана, Казахстан) — "Сочи" (Сочи, Россия) 5:4 ОТ (0:2, 3:2, 1:0, 1:0)

Шайбы:
0:1 — 04:18 Зоркин (Тянулин, Фёдоров). В равенстве
0:2 — 15:36 Пивцакин (Морроу). В равенстве
1:2 — 22:00 Сагадеев (Михайлис, Бекетаев). В большинстве
2:2 — 25:04 Бракко. В равенстве
3:2 — 29:32 Луис (Грэм, Вей). В большинстве
3:3 — 30:19 Попугаев (Феоктистов). В равенстве
3:4 — 38:09 Попугаев (Фёдоров, Попов). В равенстве
4:4 — 45:33 Вей (Бракко, Луис). В равенстве
5:4 — 61:44 Вей (Бракко, Грэм). В равенстве 

Вратари: Гудачек 00:00-20:00, Бояркин 20:00-60:00 — Третьяк
Штраф: 6:10 (4:2, 2:8, 0:0, 0:0).

4 октября "Барыс" дома примет нижнекамский "Нефтехимик".

Видео: t.me/sportilinet
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#хоккей
Журналист
Сегодня, 19:37
52
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