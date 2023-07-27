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BaigeNews.kz Сегодня, 19:16
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Сегодня, 19:16
265
Фото: BaigeNews.kz

BaigeNews LIVE: О международном партнёрстве Казахстане в борьбе против торговли с людьми

В Астане проходит международный форум "Укрепление национальных и международных партнёрств в борьбе с торговлей людьми".

В интервью BaigeNews.kz заведующая кафедрой специальной подготовки по противодействию глобальным угрозам Академии правоохранительных органов Жанар Сейтаева рассказала о вопросах, которые обсуждают в рамках форума.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

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Журналист
Сегодня, 19:16
265
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