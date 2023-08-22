Автомобиль и автобус столкнулись в Актобе, погибла женщина

В Актобе произошло смертельное ДТП с участием машины ВАЗ-2107 и автобуса DAEWOO, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Авария произошла 22 августа примерно в 15:00 по улице Сеитова.

В результате ДТП пассажирка "ВАЗа" от полученных травм скончалась на месте происшествия, а 10-летний ребёнок госпитализирован.

Начато досудебное расследование.