  • 22 Августа, 21:26
  • BAIGENEWS

Автомобиль и автобус столкнулись в Актобе, погибла женщина

Сегодня, 20:50
АВТОР
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МВД РК Сегодня, 20:50
Сегодня, 20:50
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Фото: МВД РК

В Актобе произошло смертельное ДТП с участием машины ВАЗ-2107 и автобуса DAEWOO, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Авария произошла 22 августа примерно в 15:00 по улице Сеитова.

В результате ДТП пассажирка "ВАЗа" от полученных травм скончалась на месте происшествия, а 10-летний ребёнок госпитализирован. 

Начато досудебное расследование.

Видео: МВД РК

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