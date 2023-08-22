Автомобиль и автобус столкнулись в Актобе, погибла женщина
Сегодня, 20:50
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Сегодня, 20:50Сегодня, 20:50
143Фото: МВД РК
В Актобе произошло смертельное ДТП с участием машины ВАЗ-2107 и автобуса DAEWOO, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Авария произошла 22 августа примерно в 15:00 по улице Сеитова.
В результате ДТП пассажирка "ВАЗа" от полученных травм скончалась на месте происшествия, а 10-летний ребёнок госпитализирован.
Начато досудебное расследование.
Видео: МВД РК
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