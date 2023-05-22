Аттракцион с людьми на высоте сломался в Шымкенте: комментарий парка развлечений

В руководстве парка "Қиял Әлемі", информация, что отдыхающие 20 минут провисели в воздухе не соответствует действительности, но подтвердили техническую неисправность "на 5-6 минут", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ELITAR.KZ.

"На распространенном видео, автор утверждает, что около 20 минут провисел в воздухе. Это не соответствует действительности. Мы не скрываем то, что отдыхающим пришлось находиться в воздухе около 5-6 минут из-за технических причин. Именно столько времени ушло, чтобы привести все в порядок", - заявили в парке развлечений.

Так или иначе неисправность аттракциона все-таки подтвердилась.



Напомним, аттракцион с людьми на высоте сломался в Шымкенте.