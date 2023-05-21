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Аттракцион с людьми на высоте сломался в Шымкенте
В Шымкентском парке люди застряли на большой высоте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ELITAR.KZ.
Аттракцион "Байтерек" известен всем любителем адреналина, он поднимает желающих острых эмоций на большую высоту, а затем начинает вращаться, однако в эти выходные отдыхающие испытали настоящий шок, так как "развлекательный аппарат" на целых 20 минут завис в воздухе, пока сотрудники пытались его починить.
"Мы поднялись, и я заметил, что атракцион вырубило. Мы ждали, когда его запустят. У нас была компания из шестерых человек — два парня и четыре девочки. Девочки запаниковали и начали кричать.Я пытался их успокоить. Мы сидели наверху около 20 минут, далее нас начали спускать, но не до конца, так как аппарат работал не корректно. Мы, жители города, просим, что бы все закрыли на тех обслуживание и осмотр детально и тб чтобы соблюдали", — рассказал изданию местный житель по имени Роман.
Молодой человек отмечает, многие начали паниковать — люди испугались за свои жизни. Благо, в этот раз история закончилась хэппи-эндом и трагедии удалось избежать.
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Сам Роман говорит, о неисправности аттракциона догадался, как только тот начал везти людей вверх. К слову, после того, как клиенты благополучно оказались на земле, возвращать деньги билетеры отказались.
"Я понял, почему сломался аттракцион — там старый электродвигатель. Они сняли провода и замкнули их и потихонькую спустили нас, но деньги возвращать они не хотели", — рассказал парень.
Отмечается, что это не первое ЧП в парке аттракционов. Так, в мае 2021 года 17-летний подросток сорвался с аттракциона в Шымкенте и скончался на месте до приезда скорой. А в сентябре того, же года на одном из аттракционов парка от сердечного приступа скончался 55-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции города.
Напомним, две недели назад трагедия произошла в российском Оренбурге, где обрушилась карусель "Цепочка". В результате пострадали 20 человек, в том числе 12 детей.
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