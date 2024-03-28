Экс-министр культуры и спорта РК Асхат Оралов получил новую должность в Администрации Президента, передаёт BaigeNews.kz.

Асхат Оралов назначен государственным инспектором Администрации Президента Республики Казахстан.

Асхат Оралов родился в 1990 году в Павлодарской области.

Окончил Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ.

Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом Отдела по работе с молодежными организациями Департамента социально-воспитательной работы Евразийского Национального Университета им. Л. Н. Гумилева.

2013-2016 гг — старший специалист отдела Протокола Евразийского Национального Университета им. Л. Н. Гумилева.

С 2014 по 2016 годы — Первый заместитель Председателя филиала "Нұр" партии "Нұр Отан".

2016-2017 гг — и.о. руководителя ГУ "Управление по вопросам молодежной политики г. Астаны".

2017 - 2018 гг — руководитель ГУ "Управление по вопросам молодежной политики г. Астаны".

С января по август 2018 года — директор Департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

С августа 2018 по апрель 2019 года работал заместителем Председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства общественного развития РК.

С апреля 2019 по июль 2020 года занимал должность заместителя акима Павлодарской области.

2 февраля 2022 года назначен Исполнительным секретарем партии Nur Otan.

4 января 2023 года назначен министром культуры и спорта Республики Казахстан.