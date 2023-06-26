Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Артиллерийский снаряд обнаружили охотники за металлом в Акмолинской области
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 21:52
337
Сегодня, 21:52
337
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Артиллерийский снаряд обнаружили охотники за металлом в Акмолинской области

Необычную находку обнаружили жители Ерейментау, собиравшие металл на территории заброшенного мусорного полигона, передаёт BaigeNews.kz.

На окраине районного центра они наткнулись на артиллерийский снаряд.

"По итогам визуального осмотра, проведенного специалистами – взрывотехниками ДП, установлено, что данный предмет является фугасным снарядом 125 мм, полностью ржавым с коррозией. В целях обеспечения безопасности, найденный боеприпас уничтожен на месте, а его осколки изъяты и направлены на экспертизу", - сообщили в полиции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:52
337
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх