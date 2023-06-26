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Сегодня, 21:52
337
337Фото: t.me/POLICE_of_KZ
Артиллерийский снаряд обнаружили охотники за металлом в Акмолинской области
Необычную находку обнаружили жители Ерейментау, собиравшие металл на территории заброшенного мусорного полигона, передаёт BaigeNews.kz.
На окраине районного центра они наткнулись на артиллерийский снаряд.
"По итогам визуального осмотра, проведенного специалистами – взрывотехниками ДП, установлено, что данный предмет является фугасным снарядом 125 мм, полностью ржавым с коррозией. В целях обеспечения безопасности, найденный боеприпас уничтожен на месте, а его осколки изъяты и направлены на экспертизу", - сообщили в полиции.
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