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  • Арман Давлетяров получил должность в Телерадиокомплексе президента РК
Телерадиокомплекс Президента РК Сегодня, 17:40
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Сегодня, 17:40
75
Фото: Телерадиокомплекс Президента РК

Арман Давлетяров получил должность в Телерадиокомплексе президента РК

Известный медиа-менеджер Арман Давлетяров назначен советником генерального директора Телерадиокомплекса президента РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Арман Давлетяров - заслуженный деятель РК, экс-руководитель телеканала Муз-ТВ. Бизнесмен, кандидат психологических наук, общественный деятель, медиа-менеджер, телеведущий, обладатель премии ТЭФИ.

Он также награждён орденом "Құрмет" Республики Казахстан и орденом Дружбы Российской Федерации.

 

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Журналист
Сегодня, 17:40
75
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