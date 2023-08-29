Александр Бублик проиграл в первом же матче на US Open

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик стартовал на Открытом чемпионате США (US Open) в Нью-Йорке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В матче первого круга казахстанский теннисист (27-я ракетка мира) встретился с представителем Австрии Домиником Тимом (81-й номер рейтинга АТР) и потерпел поражение в трёх сетах с общим счётом 3:6, 2:6, 4:6. Встреча продлилась один час и 53 минуты. Матч состоялся на стадии 1/64 финала.

В следующей игре турнира Большого шлема Тим сыграет с победителем матча между аргентинским спортсменом Педро Качином (66-я ракетка мира) и американцем Беном Шелтоном (47-я ракетка мира).