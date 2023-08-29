Александр Бублик проиграл в первом же матче на US Open
Сегодня, 02:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:20Сегодня, 02:20
157Фото: alexander-bublik.com
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик стартовал на Открытом чемпионате США (US Open) в Нью-Йорке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В матче первого круга казахстанский теннисист (27-я ракетка мира) встретился с представителем Австрии Домиником Тимом (81-й номер рейтинга АТР) и потерпел поражение в трёх сетах с общим счётом 3:6, 2:6, 4:6. Встреча продлилась один час и 53 минуты. Матч состоялся на стадии 1/64 финала.
В следующей игре турнира Большого шлема Тим сыграет с победителем матча между аргентинским спортсменом Педро Качином (66-я ракетка мира) и американцем Беном Шелтоном (47-я ракетка мира).
Самое читаемое
- Резкий рост цен на жильё в Астане прогнозирует эксперт
- В Астане начались проверки закрытых паркингов
- Казахская тазы стала победителем чемпионата мира в Швейцарии
- Шквальный ветер, дождь и мокрый снег: о погоде на понедельник рассказали синоптики
- Лидер группы ДДТ спел на казахском: видео обсуждают в соцсетях